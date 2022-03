চীনে ১৩২ আরোহী নিয়ে প্লেন বিধ্বস্ত

চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ১৩২ জন আরোহী নিয়ে একটি প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে। দেশটির গুয়াংঝি অঞ্চলে ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের ওই প্লেনটি বিধ্বস্ত হয়। প্লেনটিতে ১২৩ জন যাত্রী ও নয়জন ক্রু সদস্য ছিলেন।

তবে এতে কতজনের প্রাণহানি হয়েছে বা দুর্ঘটনার কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সোমবার (২১ মার্চ) দুপুরে এ দুর্ঘটনার খবর জানায় ফরাসি সংবাদমাধ্যম এএফপি।

More visuals from the #planecrash site https://t.co/WIps414F9W pic.twitter.com/GeCSm9uB3h

