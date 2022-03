প্রথমবার ৪০ হাজার কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির মাইলফলকে ভারত

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক বছরে ৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার সমমূল্যের পণ্য রপ্তানির মাইলফলক স্পর্শ করলো ভারত। বুধবার (২৩ মার্চ) এক টুইটে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

টুইটারে তিনি বলেছেন, ভারত ৪০ হাজার কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল এবং প্রথমবারের মতো সেই লক্ষ্য অর্জন করেছে। এই সাফল্যের জন্য আমি আমাদের কৃষক, তাঁতি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, নির্মাতা, রপ্তানিকারকদের অভিনন্দন জানাই। এটি আমাদের ‘আত্মনির্ভর ভারত’ গড়ার পথে বড় মাইলফলক।

India set an ambitious target of $400 Billion of goods exports & achieves this target for the first time ever. I congratulate our farmers, weavers, MSMEs, manufacturers, exporters for this success.



This is a key milestone in our Aatmanirbhar Bharat journey. #LocalGoesGlobal pic.twitter.com/zZIQgJuNeQ