সৌদির রাষ্ট্রায়ত্ত তেল ডিপোতে হুথিদের হামলা

সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি আরামকোর জেদ্দার একটি তেল ডিপোতে হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা।

যদিও হামলার ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে সৌদি আরামকোর তরফে কিছু জানানো হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই হুথিদের টার্গেটে ছিল এটি।

শুক্রবার (২৫ মার্চ) হুথির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারিয়া জানান, গোষ্ঠীটি ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আরামকোর স্থাপনা এবং ড্রোন দিয়ে রাস তনুরাসহ আরও একটি তেল শোধনাগারে হামলা চালিয়েছে তারা। এক টুইট বার্তায় হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইয়াহিয়া।

এদিকে, হুথিদের এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

এর আগেও সৌদির বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালায় হুথি বিদ্রোহীরা।

সম্প্রতি জ্বালানি উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়ানোর ঘোষণা দেয় সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি আরামকো। গত বছর দ্বিগুণ মুনাফা অর্জনের খবর সামনে আসার পরপরই এ ঘোষণা দেয় বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম কোম্পানিটি।

