চীনের সেই বিধ্বস্ত প্লেনের কোন আরোহীই বেঁচে নেই

১৩২ জন আরোহী নিয়ে গত সোমবার চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে একটি প্লেন বিধ্বস্ত হয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই প্লেনের কোন আরোহীই আর বেঁচে নেই। ওই প্লেনের সব যাত্রী আর ক্রু সদস্যের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

দেশটির গুয়াংঝি অঞ্চলে ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের ওই প্লেনটিতে ১২৩ জন যাত্রী ও নয়জন ক্রু সদস্য ছিলেন। ফ্লাইট এমইউ৫৭৩৫ গুয়াংঝি শহরের উদ্দেশে কুনমিং থেকে যাত্রা করেছিল।

অনলাইন ট্র্যাকিং ডাটার তথ্য অনুযায়ী, বোয়িং ৭৩৭-৮০০ প্লেনটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ৭ হাজার ৮৫০ ফুট উচ্চতা থেকে একটি পাহাড়ি এলাকায় বিধ্বস্ত হয়।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার কয়েক দফা চেষ্টা করেও পাইলটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়নি। কর্মকর্তারা জানান, দুর্ঘটনার আগে কোনভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

