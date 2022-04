টাইমস স্কয়ারে ‘প্রথমবার’ তারাবি আদায়, হাজারও মুসল্লির ঢল

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ারে ‘প্রথমবারের’ মতো একসঙ্গে ইফতার ও তারাবির নামাজ আদায় করলেন সহস্রাধিক মুসল্লি। গত শনিবার (২ এপ্রিল) পবিত্র রমজান মাসের প্রথমদিন ঐতিহাসিক স্থানটিতে সমবেত হন যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার বিভিন্ন শহর থেকে যাওয়া মুসলিমরা।

এতে অংশগ্রহণকারী মুসল্লিদের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার খাবারের বক্স বিতরণ করেন আয়োজকরা। সেখানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও রমজান মাসের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করা হয়।

এসকিউ নামে এক আয়োজক সিবিএস নিউজকে বলেন, আমরা এখানে এসেছি যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানে না, তাদের বোঝাতে। ইসলাম শান্তির ধর্ম।

Hundreds gathered at Times Square in New York to break their fast and attend the "first-ever" tarawih prayers at the world famous site.



1,500 meals were distributed to those who attended the event from across the US to mark the beginning of Ramadan pic.twitter.com/eYw1PGveAY