গাঁজায় আসক্ত ছেলের মুখে মরিচের গুঁড়া ডলে দিলেন মা!

ছেলে অষ্টম শ্রেণির পর আর স্কুলে যায়নি। বাড়ি থেকে পালিয়ে দিনের পর দিন থাকতো নিখোঁজ। করতো গাঁজার নেশা। বারবার নিষেধ করেও কোনো কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত ছেলে ঘরে ফিরতেই গাছে পিঠমোড়া করে বাঁধলেন মা। তারপর মুখে ডলে দিলেন মরিচের গুঁড়া। গত সোমবার (৪ এপ্রিল) এ ঘটনা ঘটেছে ভারতের হায়দরাবাদের গাঁধীনগর এলাকায়।

এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগামাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এর ভিডিও। তাতে দেখা যায়, গাছে পিঠমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় ছেলের মুখে মরিচের গুঁড়া মাখিয়ে দিচ্ছেন মা। ছেলেটি চিৎকার করতে করতে মুখ ঢাকতে গেলে এক আত্মীয় এসে তার হাত টেনে ধরেন। সেখানে আরও লোক থাকলেও কেউই তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাননি।

A mother found out that her 15-yr-old son was becoming ganja addict and came up with unique treatment by tying him to a pole & rubbed Chilli powder in his eyes until he promises to quit#Telangana #Suryapet pic.twitter.com/MWPsznOICK