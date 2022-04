আমিষ খাওয়া নিয়ে তর্ক, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে আহত ১৬

রাম নবমীতে আমিষ খাওয়া নিয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) দুই ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের সংঘর্ষে ১৬ জন আহত হয়েছেন। রোববার (১০ এপ্রিল) সন্ধ্যায় সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে।

জেএনইউ ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী ঐশী ঘোষ অভিযোগ করেন, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) সদস্যরা তাদের আমিষ খেতে বাধা দেন। তাদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়ার অভিযোগও করেন তিনি।

এদিকে, এবিভিপির তরফে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে যে হোস্টেলে পূজা করতে বাধা দিয়েছে বামপন্থী শিক্ষার্থীরা। এরই জেরে দুপক্ষের সংঘর্ষ বাঁধে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই।

ABVP hooligans stopped residents inside JNU from having non Veg food



ABVP also assaulted the mess secretary of the Hostel.



Unite against the hooliganism unleashed by ABVP inside campus premises.https://t.co/3MpRE9zXn4 pic.twitter.com/Fy3HU7qg8J