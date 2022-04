আফগান সীমান্তের কাছে অতর্কিত হামলায় ৭ পাকিস্তানি সেনা নিহত

আফগান সীমান্তের কাছে অতর্কিত হামলায় সাত পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছেন। শুক্রবার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। পাকিস্তান তালেবানের সাবেক ঘাঁটির কাছে সেনাবাহিনীর একটি বহর লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। খবর আল জাজিরার।

সে সময় দুপক্ষের মধ্যে গুলিবিনিময় হয়। এতে সাত পাকিস্তানি সেনা এবং চার হামলাকারী নিহত হয়েছে।

The martyrdom of our seven jawans in North Waziristan will not be in vain, make no mistake about it, we will hunt down those responsible. These brave martyrs will continue to inspire us and we will continue to defeat terrorism and protect our soil. pic.twitter.com/DXFiAy4quG