অজ্ঞান হয়ে চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ে গেলেন নারী

অজ্ঞান হয়ে চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ে যান এক নারী। তবে সৌভাগ্যক্রমে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন তিনি। এই ঘটনা ঘটেছে আর্জেন্টিনায়। নিউইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, বুয়েনোস এয়ার্সের ইনডিপেন্ডেন্স স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওই নারী। হঠাৎ করেই অজ্ঞান হয়ে চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ে যান তিনি। সে সময় ওই স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য যাত্রীরা তাকে টেনে তোলেন।

রেল স্টেশনের একটি সিসিটিভির ফুটেজ থেকে ওই ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই নারীর নাম জানানো হয়েছে ক্যানডেলা।

ভিডিওতে দেখা যায়, হঠাৎ করেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর টলতে টলতে কয়েক কদম এগিয়ে চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ে যান। গত ২৯ মার্চ এই ঘটনা ঘটেছে। তবে ওই নারী ট্রেনের নিচে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে আসেন অন্যান্য যাত্রীরা। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েকজন তাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন।

এদিকে আর্জেন্টিনার একটি টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে ওই নারী বলেন, আমি জানি না যে কিভাবে আমি বেঁচে গেলাম। আমি এখনও এ বিষয়টি নিয়ে ভাবছি।

ক্যানডেলা বলেন, তার মনে হচ্ছে এই দুর্ঘটনার পর তার পুর্নজন্ম হয়েছে। তিনি বলেন, হঠাৎ করেই আমার ব্লাড প্রেসার কমে যায় এবং আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

So this happened recently in #BuenosAires #Argentina



This woman apparently fainted and she fell under on an oncoming train, BUT SHE SURVIVED! She's now out of the hospitalpic.twitter.com/EQA2V4foh9