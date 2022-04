টুইটারে ইমরানের ‘সমাবেশে’ বিশ্বরেকর্ড!

ইন্টারনেটে রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারের একটি স্পেস সেশনে তার বক্তব্য শুনতে যোগ দিয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ। অপেক্ষাকৃত নতুন এই ফিচারটিতে একসঙ্গে এত গ্রাহক আগে কখনোই দেখেনি টুইটার। খবর জিও নিউজের।

গত বুধবার (২০ এপ্রিল) ঘনিষ্ঠ সহযোগী ড. আরসালান খালিদ, জিবরান ইলিয়াস ও মইজ উর রেহমানের উপস্থাপনায় টুইটার স্পেসে অংশ নেন ইমরান খান। সঙ্গে সঙ্গে সেশনটিতে তার সমর্থকদের ঢল নামতে শুরু করে। সোশ্যাল মিডিয়া পরামর্শক ও শিল্প বিশ্লেষক ম্যাট নাভারা এ ঘটনার সাক্ষী।

ইমরানের ‘ভার্চুয়াল জলসা’র কিছু স্ক্রিনশট টুইটারে শেয়ার করেছেন নাভারা। এর একটিতে দেখা যায়, সেশনটিতে একসঙ্গে ১ লাখ ৬৪ হাজার মানুষ সরাসরি অংশ নিয়েছেন। এটি টুইটার স্পেসের রেকর্ড কি না তা জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

পরে আরও একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন নাভারা, এতে ইমরান খানের অনলাইন সমাবেশে মোট ৪ লাখ ৭৪ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন দেখা গেছে।

সেশনের অন্যতম উপস্থাপক জিবরান ইলিয়াস এ ঘটনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, তারা অনুষ্ঠানের আগেই টুইটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, যেন অংশগ্রহণকারীদের সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। নাহলে ইমরান খান যোগ দেওয়ার আগেই সাইট ক্র্যাশ করতো বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

জিবরানের ভাষ্যমতে, টুইটার স্পেসে একসঙ্গে সবচেয়ে বেশি লোক অংশ নেওয়ার রেকর্ড ছিল ৫৭ হাজার। ইমরান খান এক লাখের ব্যবধানে সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

Thank you all for attending the historic #ImranKhanLIVE Twitter Space. Thanks to @TwitterSpaces for increasing limits, we were able to get to 164K+. The previous record was around 57K, we beat that by 100,000+. Loved the heartfelt questions & responses!#امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/uzZVQ8Aeva