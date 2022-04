‘ইমরানের মন্ত্রিসভায়ও ৫ নারী ছিলেন, এখন এত মাতামাতি কেন?’

পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছেন পাঁচ নারী। এ নিয়ে দেশ-বিদেশে চলছে নানা আলোচনা। অনেকেই এটিকে পাকিস্তানে নারী ক্ষমতায়নের পথে বড় মাইলফলক বলে দাবি করছেন। তবে এ ধরনের কথাবার্তায় বেশ বিরক্ত ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতারা।

সমালোচকদের মতে, ইমরানের শাসনামলে নারী অধিকারকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এর ছাপ ছিল তার মন্ত্রিসভায়ও। কিন্তু, বাস্তবতা হলো, পিটিআই সরকারের আমলেও পাকিস্তানে পাঁচজন নারী মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

ইমরানের মন্ত্রিসভায় মানবাধিকার বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন শিরীন মাজারি। বৃহস্পতিবার (২১ এপ্রিল) সমালোচকদের একহাত নিয়ে টুইটারে তিনি বলেন, আপনাদের স্মৃতিভ্রম হচ্ছে। আমাদের মন্ত্রিসভায়ও পাঁচ নারী ছিলেন, যাদের তিনজন সরাসরি নির্বাচিত হয়েছিলেন- বেলুচিস্তান থেকে জুবাইদা, সিন্ধু থেকে ফাহমিদা, ডিজি খান থেকে জারতাজ। এছাড়া সিনেটর সানিয়া ও আমি ছিলাম সংরক্ষিত আসন থেকে! তাহলে এখন হঠাৎ মাতামাতি কেন?

U r having a memory lapse - we had 5 women in our cabinet too & 3 were directly elected - 1 from Balochistan, Zubaida, 1 from sindh Fehmida & 1 from DGK who beat the Leghari tumandar, Zartaj. Senator Sania & myself on reserved seat! So why excitement only now suddenly except bias https://t.co/JOHLr8KKr2