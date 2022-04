আল-আকসায় ফের ইসরায়েলি তাণ্ডব, আহত ৩১

পবিত্র রমজান মাসে অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে আবারও তাণ্ডব চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। শুক্রবার (২২ এপ্রিল) মসজিদটিতে অভিযান চালায় ইসরায়েলি পুলিশ। এসময় তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তিন সাংবাদিকসহ অন্তত ৩১ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে জানা যায়, শুক্রবার সকালে পূর্ণ দাঙ্গা প্রতিরোধী পোশাকে আটঘাট বেঁধে আল-আকসা মসজিদে প্রবেশ করে ইসরায়েলি পুলিশ। এসময় ফিলিস্তিনিরা পাথর ছুড়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করলে রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ইসরায়েলিরা।

সংঘর্ষ চলাকালে মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি গাছে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। ফিলিস্তিনিদের অভিযোগ, ইসরায়েলি বাহিনী গাছটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তবে ইসরায়েলি পুলিশের দাবি, ফিলিস্তিনিদের ছোড়া আতশবাজির কারণে গাছটিতে আগুন লেগেছে।

At least 30 Palestinians have been wounded after Israeli occupied forces entered Al-Aqsa Mosque compound in occupied East Jerusalem, fired rubber bullets and used stun grenades. pic.twitter.com/NTow8HldAO