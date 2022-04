চুরি করার পর নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেলো চোর

একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে সম্প্রতি ঘটে চুরির ঘটনা। দোকান মালিকের অভিযোগ ক্যাশবাক্স থেকে পুরো টাকাই চুরি হয়ে গেছে। শুধু টাকাই নেয়নি চোর, সিসিটিভির ফুটেজে ধরা পড়েছে চোরের নাচও। এমন ব্যতিক্রমী চুরির ঘটনা ঘটেছে উত্তর প্রদেশের পুলিশ সুপারের আবাসিক ভবনের পাশেই।

সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায় যে, দোকানের ভেতরে মুখোশ পরা এক যুবক নাচছে। কিছু সময় পর দোকান থেকে বের হয়ে যায় সে।

দোকান মালিক বলছেন, বিষয়টি নজরে আসার পর সিসিটিভির ফুটেজ চেক করেন তিনি এবং পরে পুলিশকে জানান ঘটনার কথা। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

Thief started dancing inside the shop after stealing from a hardware shop in Chandauli, Uttar Pradesh.



Did he loot a big amount or did his phone rang? pic.twitter.com/mBKQPKiWWu