বাইকে করে মৃত সন্তানকে কাঁধে নিয়ে ৯০ কিমি পাড়ি দিলেন বাবা

এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হলো ভারত। মানবিকতা নাড়িয়ে দিয়েছে এই ঘটনা। অ্যাম্বুলেন্সের খরচ বহন করতে না পেরে বাইকের পেছনে বসে মৃত সন্তানকে কাঁধে নিয়েই ৯০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হলো এক অসহায় বাবাকে।

এই ঘটনা ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি এলাকার শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর রামনারায়ণ রুইয়া গভর্নমেন্ট জেনারেল হাসপাতালে। ওই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে সন্তানের মৃত্যু হয়। এরপর মৃত সন্তানকে নিয়ে বাইকে করেই ৯০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন তিনি।

অভিযোগ উঠেছে, প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স চালক ৯০ কিলোমিটার পথ যেতে ২০ হাজার রুপি ভাড়া চেয়েছিলেন। যা ওই দরিদ্র, অসহায় বাবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

অনেক আকুতি-মিনতি করলেও ওই হতভাগ্য বাবার কথা শোনেনি চালক। কম ভাড়ায় যেতে রাজি হয়নি ওই চালক। এমন বিপদে কেউই ওই অসহায় বাবাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।

বাধ্য হয়েই এক পরিচিত ব্যক্তির বাইকে ওঠেন ওই বাবা। কাঁধে নেন সন্তানের মৃতদেহ। ওই অবস্থায় ৯০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তাকে

এই ঘটনার ভিডিওটি টুইট করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ড়ু। এরপরই ভাইরাল হয়ে যায় ভিডিওটি। ঘটনা জানতে পেরে তড়িঘড়ি তদন্তের নির্দেশ দেয় স্থানীয় প্রশাসন।

My heart aches for innocent little Jesava,who died at Tirupati’s RUIA hospital.His father pleaded with authorities to arrange an ambulance which never came.With mortuary vans lying in utter neglect,pvt ambulance providers asked a fortune to take the child home for final rites.1/2 pic.twitter.com/mcW94zrQUt