এবার কোকা-কোলা কিনে ‘কোকেইন ব্যবহার’ ফেরাতে চান ইলন মাস্ক

টুইটারের পর এবার কোকা-কোলা কোম্পানি কিনতে চেয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করেছেন বর্তমান বিশ্বের শীর্ষধনী ইলন মাস্ক। তবে জনপ্রিয় কোমল পানীয় কোম্পানিটি কেনার চেয়ে তিনি কেন কিনতে চান, তা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে বেশি। কারণ মাস্ক বলেছেন, তিনি কোকা-কোলায় ‘কোকেইনের ব্যবহার’ ফেরাতে চান।

মাত্র দুদিন আগে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম আর্থিক চুক্তিতে ৪ হাজার ৪০০ কোটি ডলারের বিনিময়ে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া সাইট টুইটার কিনে নিয়েছেন ইলন মাস্ক। কিনেই ঘোষণা দিয়েছেন, টুইটারকে সবচেয়ে মজাদায়ক মাধ্যমে পরিণত করতে হবে! এর কয়েক ঘণ্টা পরেই কোকা-কোলা কিনতে আগ্রহের কথা জানান এ মার্কিন ধনকুবের। এ কারণে পানীয়টিতে ‘কোকেইন’ ফেরানোর কথাও তিনি মজা করে বলেছেন কিনা তা নিয়ে চলছে নানা আলোচনা।

This is the first publicly sold bottle of Coca-Cola in 1894 which contained 3.5 grams of cocaine. Bring it back. pic.twitter.com/Q05JqrCrel