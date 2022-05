ইউক্রেনে অ্যাঞ্জেলিনা জোলির আকস্মিক সফর

ইউক্রেনের লভিভ শহরে আকস্মিক সফর করেছেন হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। তিনি সেখানকার একটি রেল স্টেশনে গিয়ে বাস্তুহারা লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা চালায় রাশিয়া। এরপর থেকে বহু মানুষ বিভিন্ন সাবওয়ে স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে অ্যাঞ্জেলিনা জোলির ইউক্রেন সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার বিশেষ দূত হিসেবে কাজ করছেন ৪৬ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী।

জাতিসংঘের এই সংস্থাটি জানিয়েছে, গত দুমাসের যুদ্ধ-সংঘাতে ইউক্রেনে নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে এক কোটি ২৭ লাখ মানুষ।

রেল স্টেশন পরিদর্শনের সময় বাস্তুচ্যুত লোকজনের সঙ্গে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। ওই স্বেচ্ছাসেবকরা জানিয়েছেন যে, ডিউটিতে থাকা সব মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দিনে প্রায় ১৫ জনের সঙ্গে কথা বলেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই স্টেশনে থাকা বেশিরভাগই শিশু যাদের বয়স দুই থেকে ১০ বছর।

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি তাদের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, তারা সবাই খুব খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি এই যুদ্ধ পরিস্থিতি শিশুদের ওপর কতটা প্রভাব ফেলছে।

এর আগে গত মাসে ইয়েমেনে সফর করেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। দীর্ঘদিন ধরে চলা যুদ্ধ-সংঘাতে দেশটিতে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছে।

Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.



Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.



Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR