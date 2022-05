সালাম দিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন জাস্টিন ট্রুডো

মুসলিমদের ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। একটি ভিডিও বার্তায় প্রথমেই সালাম দিয়ে তিনি ঈদের শুভেচ্ছা জানান। কানাডা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে ঈদুল ফিতর উদযাপন হচ্ছে। সবাইকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান তিনি।

একটি ভিডিও বার্তায় ট্রুডো বলেন, রমজান মাস সারাবিশ্বের মুসলিমদের কাছেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক মাস রোজা রাখার পর ঈদুল ফিতর উদযাপন করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ।

তিনি বলেন, এ বছর অটোয়াতে একটি ইফতারের আয়োজন করতে পেরে এবং ক্যামব্রিজে মুসলিমদের সঙ্গে সময় কাটাতে পেরে আমি বেশ আনন্দিত। রমজান মাসে বিভিন্ন মসজিদে মুসলিমরা তাদের বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একত্রে নামাজ আদায় করেন।

Eid Mubarak! I’m sending my warmest wishes to all Muslims who are celebrating Eid al-Fitr and marking the end of Ramadan. After a month of prayer, fasting, and giving back, I hope you’re able to enjoy this time of celebration and community. https://t.co/179sOfVl39 pic.twitter.com/EwBFeTv5PJ