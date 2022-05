৮৪ বছর একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে গিনেস রেকর্ড

আমরা একই কাজ কতদিন ধরে করতে পারি? কিছুদিন গেলেই তো সেটির ওপর বিরক্তি চলে আসে। তখন নতুন কাজের সন্ধানে নামেন অনেকে। তবে এদিক থেকে পুরো বিপরীত ব্রাজিলের ওয়াল্টার অর্থম্যান। শতবর্ষী এই বৃদ্ধ ৮৪ বছর ধরে একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে আসছেন। পেয়েছেন তার স্বীকৃতিও। সবচেয়ে বেশি সময় একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার গিনেস রেকর্ড এখন তার দখলে।

১৯৩৮ সালের ১৭ জানুয়ারি ব্রাজিলের সান্তা ক্যাটারিনায় ইন্ডাস্ট্রিয়াস রেনাক্স এসএ (বর্তমানে রেনিউক্সভিউ) নামে একটি টেক্সটাইল কোম্পানিতে শিপিং সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র পনের বছর।

Walter Orthmann started working at a textile company in Brazil in 1938 and still drives to work to this day.