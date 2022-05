টর্নেডোয় লন্ডভন্ড আসামের একটি গ্রাম

ভারতের আসাম রাজ্যে শনিবার সকাল ১০টা ২০ মিনিটে বরপেটার রোমারি গ্রামে একটি কম গতি সম্পন্ন টর্নেডোর সৃষ্টি হয়। এতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় পুরো গ্রামটি। তবে এটি সাইক্লোন নয় বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিষয়ক কর্মকর্তারা।

এদিকে, টর্নেডোর একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী হয় ওই টর্নেডো। এতে চারটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। ব্রহ্মপুত্র থেকে সৃষ্টি হয় এই টর্নেডো। তবে এ ধরনের ঝড় খুবই ‘বিরল’ বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

In the eye of the Tornado.

This one is in Senga of Barpeta district of Assam. pic.twitter.com/KVJHgSe0h5