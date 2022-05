সমুদ্র সৈকতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডাইনোসর!

ফাঁকা সমুদ্র সৈকত। সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ‘খুদে ডাইনোসররা’। সম্প্রতি এমন এক ভিডিও দেখে চোখ কপালে উঠেছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের। টুইটার থেকে ইনস্টাগ্রাম প্রায় সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল এই ভিডিও। কিন্তু সত্যিটা কী? নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এই ১৪ সেকেন্ডের ভিডিওটির ‘ফ্যাক্ট চেকিং’ করে দেখা যাচ্ছে এখানে রয়েছে প্রযুক্তির কারসাজি।

সম্প্রতি বুইটেৎঞ্জিবিডেন নামের একটি টুইটার হ্যান্ডল থেকে পোস্ট হয় ভিডিওটি। ওই ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা, ‘কয়েক সেকেন্ড আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। যে ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে, তাতে শুধু তিনিই নন, অবাক হয়েছেন বহু নেটিজেনও।

ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, লম্বা গলাযুক্ত ডাইনোসরের মতো দেখতে কিছু প্রাণী ছুটে বেড়াচ্ছে একটি সমুদ্র সৈকতে। পোস্ট হওয়ার পর টুইটারে ‘ভিউ’ হয় প্রায় ১০০ কোটি। প্রায় ৫০ হাজার ব্যবহারকারী পছন্দ করেছেন ভিডিওটি। আসলে ভিডিওটি ‘রিভার্স’ করে ‘এডিট’ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ভিডিওতে দেখতে পাওয়া প্রাণিগুলো যে দিকে দৌড়চ্ছিল, সেটিকে ঠিক উল্টে দেওয়া হয়। তা নিয়েই বিভ্রান্তি। তাই প্রাণিগুলোকে ডাইনোসরের মতো মনে হয়েছে।

