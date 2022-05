আর্জেন্টিনায় ৬.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো আর্জেন্টিনা। বুধবার (১১ মে) বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টার দিকে লাতিন আমেরিকার দেশটিতে আঘাত হানে এ ভূকম্পন। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) হিসাবে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৮।

ইউএসজিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল আর্জেন্টিনার সান আন্তোনিও দে লস কোবরেস শহর থেকে ৭৮ কিলোমিটার উত্তর-উত্তরপশ্চিমে এবং কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৯৩ কিলোমিটার গভীরে।

আর্জেন্টিনা ছাড়াও শক্তিশালী এ ভূকম্পনের প্রভাব অনুভূত হয়েছে প্রতিবেশী দেশ বলিভিয়া, চিলি এবং প্যারাগুয়েতেও।

ভূমিকম্পের কারণে এখন পর্যন্ত ওই অঞ্চলে কোনো সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

