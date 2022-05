ইলন মাস্কের টুইটার কেনার চুক্তি স্থগিত

এখনই টুইটার কিনছেন না বিশ্বের শীর্ষধনী ইলন মাস্ক। জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়াটির অধিগ্রহণ চুক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছেন তিনি। এর জন্য টুইটারের ফেক অ্যাকাউন্ট নিয়ে কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছেন টেসলা প্রধান।

শুক্রবার (১৩ মে) এক টুইটে ইলন মাস্ক বলেছেন, টুইটারে স্প্যাম বা জাল অ্যাকাউন্ট পাঁচ শতাংশেরও কম ব্যবহারকারীর প্রতিনিধিত্ব করে, এমন দাবির পক্ষে বিস্তারিত তথ্য না আসা পর্যন্ত এ চুক্তি সম্পন্নের প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে।

ইলন মাস্ক টুইটারে এ ঘোষণার পাশাপাশি বার্তা সংস্থা রয়টার্সের একটি নিউজ শেয়ার করেছেন। যেখানে বলা হয়, চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে মনিটাইজ করার যোগ্য এমন সক্রিয় ব্যবহারকারীর পাঁচ শতাংশের কম অ্যাকাউন্ট ভুয়া।

এদিকে বিশ্বের শীর্ষ এই ধনীর এমন সিদ্ধান্তে টুইটারের শেয়ারের দাম ২০ শতাংশ কমে গেছে।

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn