বনে আগুন লাগানোয় সেই নারী টিকটকারের নামে মামলা

বনে আগুন লাগানোর ঘটনায় ভাইরাল টিকটক তারকা ডলির নামে মামলা করেছে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ। বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ রক্ষা আইনে তার নামে মামলা দায়ের করেছে ইসলামাবাদের রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)। বুধবার (১৮ মে) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য নিউজ।

কোশার থানায় দায়ের হওয়া এফআইআর সূত্রে সিডিএ’র এক সহকারী পরিচালক জানিয়েছেন, সম্প্রতি ভাইরাল একটি ভিডিওতে ডলি নামে এক টিকটকারকে বনে আগুন লাগানোর পর তার সামনে নাচতে দেখা গেছে। জায়গাটি মারগাল্লা হিলস ন্যাশনাল পার্কের অংশ, যেখানে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে বনের বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

অবশ্য বনে আগুন লাগানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ডলি নামে ওই টিকটকার। জিও নিউজের উপস্থাপক আব্দুল্লাহ সুলতান এ তথ্য জানিয়েছেন।

This Pakistani model and TikToker Dolly's promotional videos for a clothing line were shot by setting a part of forest on fire. Seriously, what's wrong with these people. pic.twitter.com/Ocmf6jeTwH