ন্যাটোয় যোগ দিতে আনুষ্ঠানিক আবেদন করলো ফিনল্যান্ড-সুইডেন

রাশিয়ার হুমকি আর তুরস্কের আপত্তি সত্ত্বেও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোয় যোগ দিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জমা দিলো ইউরোপের দুই দেশ ফিনল্যান্ড ও সুইডেন। ন্যাটো মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ বুধবার (১৮ মে) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর আল জাজিরার।

তিনি বলেছেন, আমি ন্যাটোয় যোগদানের জন্য ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের আবেদনকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। তারা আমাদের সবচেয়ে কাছের অংশীদার। ব্রাসেলসে ন্যাটোর সদর দপ্তর থেকে স্টলটেনবার্গ বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

