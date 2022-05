টিভিতে নারী উপস্থাপকদের অবশ্যই মুখ ঢাকতে হবে, নির্দেশ তালেবানের

আফগানিস্তানে নারী অধিকারকে আরও একবার প্রশ্নবিদ্ধ করলো তালেবান। মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ, পুরুষসঙ্গী ছাড়া নারীদের দূরে ভ্রমণ নিষিদ্ধ, বাইরে বেরোলে সব নারীর বোরকা পরা বাধ্যতামূলক করার পর এবার টেলিভিশনে সম্প্রচারকালে নারী উপস্থাপকদের মুখ ঢেকে রাখার নির্দেশ দিলো গোষ্ঠীটি। খবর বিবিসির।

বুধবার (১৮ মে) আফগানিস্তানের মিডিয়া আউটলেটগুলোকে তালেবানের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ডিক্রি জারির কথা জানানো হয়েছে। বিবিসি পশতুকে এ তথ্য জানিয়েছেন এক আফগান পুলিশ কর্মকর্তা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তালেবানের নতুন এ নির্দেশনার সমালোচনা করেছেন অনেকে। কারও কারও মতে, এর মাধ্যমে উগ্রবাদের প্রচারণা চালাচ্ছে সশস্ত্র গোষ্ঠী।

#AFG A powerful message from an Afghan woman (TOlo TV Host) that needs reflection: This is me, Yalda Ali, a woman -on verge of being eliminated by the Prevention of Vice and Promotion of Virtue. We are required to appear like this, hereafter. @bsarwary pic.twitter.com/Gjjhgm0wJf