১০ ঘণ্টা পর মুক্তি পেলেন পিটিআই নেতা শিরিন মাজারি

পাকিস্তানের সাবেক মানবাধিকারবিষয়ক মন্ত্রী ও তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতা শিরিন মাজারিকে গ্রেফতারের ১০ ঘণ্টা পর মুক্তির নির্দেশ দেন ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। দিনভর নাটকীয়তা শেষে অবশেষে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। শনিবার (২১ মে) তাকে গ্রেফতার করা হয়।

শিরিন মাজারির বিরুদ্ধে সরকাকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশও দিয়েছেন হাইকোর্ট।

জানা গেছে, শনিবার রাতেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে তাকে। রোববার (২২ মে) ভোরে বাড়ি পৌঁছান তিনি। আদালত পিটিআই নেতার মোবাইল ফোন ও অন্যান্য জিনিসপত্র ফেরত দিতেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

জমির মালিকানা ও হস্তান্তরের মামলায় পাকিস্তানের পুলিশ কর্মকর্তারা শনিবার সকালে মাজারিকে তার ইসলামাবাদের বাসভবনের বাইরে থেকে গ্রেফতার করে। এরপর সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে তাকে আদালতে নেওয়া হয়।

Female police officers drag former Human Rights Minister Shireen Mazari from her car. Trying to defend herself, Mazari called them out for harassing her and using violence against her. #etribune #news #ShireenMazari pic.twitter.com/p9WkDF6wLX