কসরত দেখাতে গিয়ে সিংহের কামড়ে আঙুল হারালেন রক্ষক

জ্যামাইকার এক চিড়িয়াখানায় পর্যটকদের সামনে সিংহের সঙ্গে কসরত দেখাতে গিয়ে বিপদে পড়েন এক রক্ষক। চিড়িয়াখানার মধ্যে খাঁচার ভেতরেই ছিল সিংহটি। কিন্তু ওই ব্যক্তি বারবার তার হাত খাঁচার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে বিরক্ত করছিলেন। এক পর্যায়ে তার আঙুল কামড়ে ধরে সিংহটি। এ ধরনের ঘটনার একটি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ওই ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় যে, চিড়িয়াখানার ওই রক্ষক খাঁচার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বারবার বিরক্ত করছেন সিংহটিকে। পাশে কতগুলো ছেলে আবার সেই ঘটনার ভিডিও ধারণ করছিল। এক পর্যায়ে ওই ব্যক্তির আঙুল কামড়ে ধরে সিংহটি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে দু’পক্ষের টানাটানি। একসময় সিংহটি আঙুল ছেড়ে দিলে ছিটকে পড়েন ওই ব্যক্তি। পরে জানা যায় এ ঘটনায় লোকটি তার অনামিকা আঙুল হারিয়েছেন।

জ্যামাইকা অবজারভারের সঙ্গে কথা বলার সময় এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, লোকটি খুব ভুলভাবে সেই কসরত দর্শকদের দেখাচ্ছিল। তিনি বলেন, যখন এটি ঘটে, তখন মনে হচ্ছিল ওই ব্যক্তি রসিকতা করছেন। আমি বুঝতেই পারিনি এটি গুরুতর ব্যাপার। এটি তো তাদের কাজেরই অংশ থাকে। তিনি আরও বলেন, যখন লোকটি ছিটকে পড়েন তখন সবাই বুঝতে পারেন ঘটনাটি।

