বঙ্গোপসাগরে যৌথ নৌ টহল চালালো বাংলাদেশ-ভারত

উত্তর বঙ্গোপসাগরে যৌথ নৌ টহল (করপ্যাট) চালালো বাংলাদেশ ও ভারতের নৌবাহিনী। রোববার (২২ মে) ও সোমবার দুই দিনব্যাপী এ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে উভয় দেশের দুটি করে জাহাজ।

ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের যৌথ টহলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিএনএস আলি হায়দার এবং বিএনএস আবু উবায়দা নামে দুটি জাহাজ অংশ নিয়েছে। আর ভারতীয় নৌবাহিনী থেকে পাঠানো হয়েছিল যুদ্ধজাহাজ কোরা ও টহলদারী জাহাজ সুমেধা। এছাড়া উভয় দেশের টহলদারী আকাশযানও যৌথ এই কার্যক্রমে অংশ নেয়।

