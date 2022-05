শ্রীলঙ্কায় পেট্রলের লিটার ৪২০ রুপি, ডিজেল ৪০০

অর্থসংকট কাটাতে শ্রীলঙ্কায় আবারও বাড়ানো হলো জ্বালানি তেলের দাম। মঙ্গলবার থেকে দেশটিতে এক লিটার পেট্রল কিনতে লাগছে ৪২০ রুপি (১০৩ টাকা প্রায়) এবং ডিজেলে ৪০০ রুপি (৯৮ টাকা প্রায়)। দ্বীপরাষ্ট্রটিতে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার পর বেড়েছে বাসভাড়াও।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে জানা যায়, শ্রীলঙ্কায় পেট্রলের দাম একলাফে ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ডিজেলের দাম ৩৮ দশমিক ৪ শতাংশ বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে নতুন মন্ত্রিসভা। গত দেড় মাসে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার জ্বালানি তেলের দাম বাড়ালো শ্রীলঙ্কা।

নতুন নির্দেশনা অনুসারে, শ্রীলঙ্কায় এক লিটার পেট্রলের (৯২ অকটেন) দাম বাড়ানো হয়েছে ৮২ রুপি (৩৩৮ রুপি থেকে হয়েছে ৪২০ রুপি)। অটো ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ১১১ রুপি (২৮৯ রুপি টাকা থেকে ৪০০ রুপি) এবং সুপার ডিজেলের দাম বেড়েছে ১১৬ রুপি (৩২৯ রুপি থেকে ৪৪৫ রুপি)।

লঙ্কান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী কাঞ্চনা বিজেসেকেরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার (২৪ মে) স্থানীয় সময় ভোর ৩টা থেকে তেলের নতুন মূল্য কার্যকর হয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন, দেশটিতে জ্বালানির ব্যবহার কমাতে এবং বিদ্যুৎ সংকট নিয়ন্ত্রণে জনগণকে বাড়ি থেকে কাজ করতে উৎসাহিত করা হবে। সরকারি কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানপ্রধানের নির্দেশনা পেলেই কেবল অফিসে গিয়ে কাজ করবেন।

(3) Public sector workforce will be called to work on the direction of the head of the institute from today. Work from home will be encouraged to minimize the use of fuel and to manage the energy crisis. pic.twitter.com/JVKrmSYnoc