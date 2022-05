প্লাস্টিকের বালতির দাম ৪০ হাজার টাকা!

অনলাইনের যুগে কেনাকাটা এখন অনেকটাই সহজ। কষ্ট করে রোদের মধ্যে না বেরিয়ে ঘরে বসেই কিনে ফেলা যায় প্রয়োজনীয় পণ্যটি। করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে অনলাইন কেনাকাটায় মানুষের ঝোঁক বেড়েছে আরও বেশি। এর ফলে প্রায়ই দেখা যায়, ঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহে হিমশিম খাচ্ছেন বিক্রেতারা। চাহিদা বাড়ার আরেকটি সমস্যা হলো, পণ্যের মজুত দ্রুত ফুরিয়ে যায়। তখন বাড়তে থাকে দামও।

তবে চাহিদা যতই বাড়ুক, সাধারণ একটি প্লাস্টিক বালতির দাম ৪০ হাজার টাকা হবে, তা নিশ্চয় কল্পনাতীত! অথচ এমনটাই দেখা গেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান অ্যামাজনের ভারতীয় শাখার ওয়েবসাইটে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জি নিউজের খবর অনুসারে, অ্যামাজন ইন্ডিয়ায় সম্প্রতি একটি প্লাস্টিকের বালতির বিক্রয়মূল্য লেখা দেখা গেছে ২৫ হাজার ৯০০ রুপি (২৯ হাজার ৪৭৯ টাকা প্রায়)।

তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয়, লাল রঙের ওই বালতির আসল দাম ছিল নাকি ৩৫ হাজার ৯০০ রুপি, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ৪০ হাজার ৭০৫ টাকা প্রায়! এর ওপর ২৮ শতাংশ ছাড় দেওয়ায় বিক্রয়মূল্য ২৫ হাজার ৯০০ রুপিতে দাঁড়ায়।

