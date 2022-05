আইন নয়, জনগণের উদ্যোগেই ‘হর্নমুক্ত’ শহর আইজল

একবার কল্পনা করুন তো: রোববার সকালে অফিসে যেতে বাইরে বেরিয়েছেন। বের হয়ে দেখেন রাস্তায় প্রচুর যানজট, অথচ হর্নের টুঁ শব্দ নেই। সব গাড়ি এগোচ্ছে কচ্ছপগতিতে, কিন্তু যাত্রীদের তা নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। সবাই ধৈর্য ধরে বসে রয়েছেন, কখন জট কাটবে। বাংলাদেশের, বিশেষ করে ঢাকার রস্তায় এমন দৃশ্য কল্পনা করা কঠিনই বটে! অথচ বাংলাদেশের খুব কাছেই এমন একটি শহর রয়েছে, যেখানে এগুলো নিত্যদিনের বাস্তবতা।

শহরটির নাম আইজল, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য মিজোরামের রাজধানী। সড়কপথে ঢাকা থেকে আইজলের দূরত্ব মাত্র ৪২৮ কিলোমিটার। অথচ দুই শহরের শব্দদূষণ পরিস্থিতিতে যেন আকাশপাতাল পার্থক্য।

গত ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) প্রকাশিত বৈশ্বিক প্রতিবেদনে ঢাকাকে সবচেয়ে বেশি শব্দদূষণের শিকার শহর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারতের উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ ও পাকিস্তানের ইসলামাবাদ। এ তালিকায় বাংলাদেশের আরেক শহর রাজশাহী হয়েছে চতুর্থ। আর পঞ্চম ভিয়েতনামের হো চি মিন শহর। অর্থাৎ শব্দদূষণে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ শহরের চারটির অবস্থানই দক্ষিণ এশিয়ায়। পঞ্চমটিও এশিয়ার।

অথচ কোনো ধরনের সরকারি বাধ্যবাধকতা ছাড়া এই অঞ্চলেই তৈরি হয়েছে শব্দদূষণ মুক্ত একটি শহর- আইজল। বলা হয়, ভারতের প্রথম হর্নমুক্ত শহর এটি। সেখানকার স্মার্ট ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা প্রায় পুরোটাই গড়ে উঠেছে শুধু জনগণের উদ্যোগে।

আইজলের জনসংখ্যা ৩৫ লাখের কিছু বেশি। নিবন্ধিত গাড়ি রয়েছে দুই লাখের মতো। রাস্তায় যানজটও হয় নিয়মিত। কখনো কখনো হয়তো শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দিতে এক-দুই ঘণ্টা লেগে যায়। তবুও হর্নের কান ঝালাপালা করা শব্দ নেই।

This is Aizwal, Mizoram, a lesson for us for discipline and traffic sense.

While traffic in cities in Delhi and Mumbai are getting more chaotic, good to see such good examples in the North east. pic.twitter.com/9dcmwEFUp2