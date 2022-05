দলবেঁধে ছাগলও গাছে উঠে! ব্যতিক্রম হলেও ঘটনা সত্য। অনেকের কাছে তা আনন্দের খোরাকও যোগায়। দ্যা সান-এর টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায় যে, বেশ কয়েকটি ছাগল গাছের উপরে উঠে আছে। একটি ডালের মধ্যে অন্তত আটটি ছাগল ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

জানা গেছে, মরক্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আরগান নামে এক ধরনের গাছ পাওয়া যায়। সেই গাছের ফল ছাগলদের খুব প্রিয়। তাই সানন্দেই গাছে ওঠার ঝক্কি পোহায় ছাগলগুলো। আরগান ছাগল তাদের ‘পছন্দের’ ফল পেতে ৩০-ফুট উঁচু পর্যন্ত গাছে উঠতে পারে।

ছাগল গাছে উঠলে মালিকরাও খুশি হন। এর পেছনে কারণও আছেন, তাদের দরকার আরগান ফলের বিচি। কথিত আছে, ছাগলের বিষ্ঠা থেকে বিচি সংগ্রহ করে সেগুলো দিয়ে তেল তৈরি করা হয়। এই তেল রপ্তানি করে মরক্কো বছরে গড়ে প্রায় সাড়ে ছয় মিলিয়ন ডলার আয় করে।

