মোনালিসার চিত্রকর্মে কেক ছুড়ে মারার অভিযোগে ‘পরিদর্শক’ আটক

ফ্রান্সের প্যারিসের ল্যুভর জাদুঘরে প্রতিবছর মোনালিসা চিত্রকর্মের রহস্যময় হাসি উপভোগ করতে জড়ো হন হাজার হাজার দর্শক। তবে এবার ঘটেছে আপত্তিকর ঘটনা। রোববার (২৯ মে) দর্শনার্থীদের মাঝে থাকা এক ‘বৃদ্ধা’ হুইলচেয়ার থেকে উঠে চিত্রকর্মটির দিকে ছুড়ে দেন কেক। এ ঘটনায় হতবাক হন দর্শনার্থীরা। পরে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ।

প্যারিসের প্রসিকিউটর অফিস থেকে জানানো হয়, রোববারের (২৯ মে) ঘটনায়, সোমবার (৩০ মে) ৩৬ বছর বয়সী একজনকে আটক করা হয়েছে। এরপর তাকে পুলিশের সাইকিয়াট্রিক ইউনিটে পাঠানো হয়। সাংস্কৃতিক নিদর্শনের ক্ষতির ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে তারা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ফুটেজ দেখে জানা যায় যে, ওই হামলাকারী ছদ্মবেশে ছিলেন। তিনি একজন পুরুষ। পরচুলা পরে জাদুঘরের ভেতরে প্রবেশ করেন। হুইলচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মোনালিসার চিত্রকর্মের দিকে এগিয়ে যান তিনি। চেষ্টা করেন চিত্রকর্মটির সুরক্ষায় থাকা বুলেটপ্রুফ কাচ ভেঙে ফেলার। এতে ব্যর্থ হয়েই কেক ছুড়ে মারেন চিত্রকর্মটির দিকে। নিরাপত্তারক্ষীরা থামানোর আগেই চিত্রকর্মের দিকে গোলাপও ছুড়ে দেন তিনি। তবে তিনি কেন এমন কাণ্ড ঘটালেন তা জানা যায়নি।

কেক দিয়ে মাখা গেলেও লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত কাজটির কোনো ক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে। তবে ল্যুভর জাদুঘরের কর্মকর্তারা ঘটনার বিষয়ে সোমবার কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

Maybe this is just nuts to mebut an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM