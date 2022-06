ভারতে এবার কমলো এলপিজি সিলিন্ডারের দাম

পেট্রল-ডিজেল, ভোজ্যতেলের পর আরও একটি স্বস্তির খবর পেলেন ভারতের বাসিন্দারা। দেশটিতে এবার কমেছে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম। বুধবার (১ জুন) থেকে সেখানে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডার কিনতে আগের চেয়ে অন্তত ১৩৫ রুপি খরচ কম হবে।

ভারতে শহরভেদে তেল-গ্যাসের দাম ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে ১ জুন থেকে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমেছে সবখানেই।

দিল্লিতে ১৯ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২ হাজার ৩৫৪ রুপি থেকে কমে ২ হাজার ২১৯ রুপি হয়েছে, কলকাতায় হয়েছে ২ হাজার ৪৫৪ রুপি থেকে ২ হাজার ৩২২ রুপি, মুম্বাইতে ২ হাজার ৩০৬ রুপি থেকে ২ হাজার ১৭১ দশমিক ৫০ রুপি এবং চেন্নাইতে এর দাম ২ হাজার ৫০৭ রুপি থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৩৭৩ রুপি।

বুধবার থেকেই বাণিজ্যিক এলপিজির নতুন দাম কার্যকর হয়েছে। তবে সেখানে গৃহস্থালি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

ভারতে সাধারণত আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে মাসে দু’বার গ্যাসের দাম সংশোধন করে স্থানীয় তেল কোম্পানিগুলো।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে জানা যায়, টানা তিন মাস বাড়ার পর এই প্রথম ভারতে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমলো। এর আগে, গত ১ মার্চে এর দাম বাড়ানো হয়েছিল ১০৫ রুপি, ১ এপ্রিল ২৫০ রুপি এবং গত ১ মে দেশটিতে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়েছিল ১০২ দশমিক ৫০ রুপি।

9/12 Also, this year, we will give a subsidy of ₹ 200 per gas cylinder (upto 12 cylinders) to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. This will help our mothers and sisters. This will have a revenue implication of around ₹ 6100 crore a year. #Ujjwala