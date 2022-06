ইডি দফতরে রাহুল গান্ধী

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় অবশেষে ইডি দফতরে পৌঁছেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। তাকে ঘিরে ছিলেন কয়েকশো কংগ্রেস কর্মী। সোমবার কংগ্রেসের মিছিলের সঙ্গে হেঁটে ভারতের আর্থিক দুর্নীতি–সংক্রান্ত তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) দপ্তরে হাজির হন রাহুল গান্ধী।

ইডিতে তার হাজিরার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সপ্তাহের শুরু থেকে সরগরম রাজধানী দিল্লি। সোমবার সকাল থেকেই দিল্লিতে নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। কংগ্রেস কর্মীদের স্লোগানে মুখরিত হয় রাজপথ। সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীকে দলের সদর দপ্তরের সামনে থেকে আটক করা হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকেই দিল্লির রাজপথে নেমে রাহুল গান্ধীর সমর্থনে স্লোগান দিতে শুরু করেন কংগ্রেস কর্মীরা। কংগ্রেসের সদর দপ্তরের সামনে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাহুলের ইডি-হাজিরার প্রতিবাদে দিল্লিতে একাধিক বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছে কংগ্রেস।

ইডি দপ্তরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার অফিসও নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। বেলা গড়ালে বিক্ষোভের আঁচ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে রাহুলের ইডি-হাজিরা ঘিরে কংগ্রেসের এমন প্রতিবাদের সমালোচনা করেছে বিজেপি।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় বেআইনি ভাবে অর্থ লেনদেনে জড়িত থাকার অভিযোগে সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীকে তলব করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় গত ৮ জুন ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে পারেননি কংগ্রেস সভানেত্রী। এর আগে বিদেশে থাকার জন্য ইডি দপ্তরে যেতে পারেননি রাহুলও। ফের রাহুলকে নোটিশ দিয়ে সোমবার হাজিরা দিতে বলে তদন্তকারী সংস্থা।

