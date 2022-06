দেড় বছরে ১০ লাখ কর্মী নিয়োগ দেবে ভারত

আগামী দেড় বছরে ১০ লাখ সরকারি পদে কর্মী নিয়োগ দেবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যালয় থেকে এক টুইট বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

ওই টুইট বার্তায় বলা হয়েছে, চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে মোদী সরকার ‘মিশন মোড’-কে নজরে রেখে পদক্ষেপ নেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দফতরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে নিয়োগ হবে বলে জানানো হয়েছে।

ক্রমাগত বেড়ে চলা বেকারত্ব নিয়ে প্রায়ই মোদী সরকারকে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আগামী দেড় বছরে ১০ লাখ নিয়োগের সিদ্ধান্ত তারই জবাব হিসেবে তুলে ধরা হবে।

এর আগে নির্বাচনী জনসভায় মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ক্ষমতায় এলে বছরে দুই কোটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ক্ষমতায় আসার পর থেকে তা নিয়েও বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে বিজেপিকে।

