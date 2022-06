দুধের কেজি ৬ হাজার, চাকরি ছেড়ে গাধার খামারে প্রকৌশলী

বছর দুয়েক আগেও একটি সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করতেন ভারতের কর্ণাটকের বাসিন্দা শ্রীনিবাস গৌড়া। কিন্তু গৎবাঁধা নিয়মে নয়টা-পাঁচটা অফিস করা ভালো লাগছিল না তার। তাই ছেড়ে দেন সেই চাকরি। এরপর ভিন্ন কিছু করার চিন্তা থেকে শুরু করেন গাধা পালন। আর তা থেকেই অকল্পনীয় আয় করছেন ৪২ বছর বয়সী এ যুবক।

বার্তা সংস্থা এএনআই’র খবর অনুসারে, চাকরি ছেড়ে কর্ণাটকের প্রথম এবং ভারতের দ্বিতীয় গাধার খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেন শ্রীনিবাস। কিন্তু শুরুর দিকে এ পরিকল্পনার কথা জানানোর পর অনেকেই তাকে উপহাস করেন। তবে তাতে দমে যাননি তিনি।

২০২০ সালে চাকরি ছাড়ার পর দক্ষিণ কন্নড় জেলার ইরা গ্রামে ২ দশমিক ৩ একর জমিতে গাধার খামার গড়ে তোলেন শ্রীনিবাস। এর পেছনে তার খরচ হয় প্রায় ৪০ লাখ রুপি।

শ্রীনিবাসের খামারে এখন গাধা রয়েছে মোট ২০টি। গাধার দুধ তিনি সবার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে চান এবং এরই মধ্যে ১৭ লাখ রুপির অর্ডার পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন এ যুবক।

Presently we have 20 donkeys and I have made an investment of around Rs 42 lakhs. We are planning to sell donkey milk which has a lot of advantages. Our dream is that donkey milk should be available to everyone. Donkey milk is a medicine formula: Srinivas Gowda, farm owner pic.twitter.com/Mo0KxVJ9nN