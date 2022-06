কুয়ায় আটকা শিশুকে জাগিয়ে রাখতে টানা ১১৭ ঘণ্টা কথা বলেন উদ্ধারকারী

দুর্ঘটনা পরিস্থিতিতে উদ্ধারকারীদের অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। চোখের সামনে মর্মান্তিক ঘটনা দেখলেও অশ্রু আটকে রাখতে হয়। বুক ফেটে যায়, কিন্তু মুখে টু শব্দ নেই। উদ্ধারকারীকে তো নরম হলে চলবে না, তাকে হতে হবে ইস্পাতের মতো শক্ত। এ জন্যই ৮০ ফুট গভীরে পড়া বাচ্চাটির করুণ দশা দেখেও কাঁদতে পারেননি অনিল কুমার। বরং তাকে জাগিয়ে রাখতে বুকে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে টানা ১১৭ ঘণ্টা কথা বলে গেছেন ভারতের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) এ সদস্য।

গত শুক্রবার (১০ মে) স্থানীয় সময় দুপুর ২টার দিকে ছত্তিশগড়ের জাঞ্জগীর-চাম্পা জেলার পিহরিদ গ্রামে নিজ বাড়ির পেছনে একটি পরিত্যক্ত কুয়ার ভেতর পড়ে যায় শিশু রাহুল। তারপর থেকেই তাকে উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করে এনডিআরএফ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীসহ (এসডিআরএফ) পুলিশের উদ্ধারকারী দল। উদ্ধারকাজ চলাকালে একটি পাইপের মাধ্যমে শিশুটির কাছে শুকনো খাবার ও অক্সিজেন পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। নেওয়া হয় বিশেষ রোবট। তবু রাহুলকে উদ্ধারে প্রায় পাঁচদিন লেগে যায় উদ্ধারকারীদের।

এই দীর্ঘ সময় তাকে বাঁচিয়ে রাখতে যারা প্রাণান্ত চেষ্টা চালান, তাদেরই একজন এনডিআরএফ সদস্য বি অনিল কুমার। ‘রাহুল ওঠো… রাহুল জেগে আছো?... রাহুল, তোমার জন্য কলা এনেছি…’ প্রায় পাঁচদিন কুয়ার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে এমন অনেক কথাই বলে গেছেন অনিল।

১১ বছর বয়সী শিশুটি কানে শোনে না, কথাও বলতে পারে না। ফলে তার কাছে এই বার্তা পৌঁছানো কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল, তা স্মরণ করতে করতেই বিষণ্ণ হয়ে পড়েন অনিল। তিনি বলেন, রাহুলকে অনবরত ডেকে গেছি। গলার আওয়াজের যে কম্পন, সেটি তার কাছে পৌঁছাচ্ছিল। ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় আমার সেই ডাকে সাড়াও দিচ্ছিল শিশুটি।

রাহুলের অবস্থান জানতে দড়ির সাহায্যে কুয়ার ভেতরে ক্যামেরা পাঠানো হয়। অনিল বলেন, সেই ক্যামেরার মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করছিলাম, রাহুল ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে। প্রথমে মনে একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে, ছেলেটি বেঁচে রয়েছে তো? কিন্তু ক্যামেরায় ওর নড়াচড়া দেখে মনে জোর পাই। নিজেকে বারবার বলছিলাম, বাচ্চাটিকে বাঁচাতেই হবে।

Chhattisgarh | Operation continues to rescue a 10-year-old boy who fell into a borewell in Pihrid village of Janjgir-Champa district



CM Bhupesh Baghel is continuously monitoring the operation.