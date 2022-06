ভারতে ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্প ঘিরে বিক্ষোভ, ট্রেনে অগ্নিসংযোগ

ভারতে ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্পের অধীনে নতুন পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ হচ্ছে বিহার, তেলেঙ্গানাসহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে।

বিক্ষোভের তৃতীয় দিনে বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকটি ট্রেনে অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। সকালে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আন্দোলনের জেরে উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ ঘটােনো হয়।

এদিকে, আন্দোলনের জেরে সরকার নিয়োগে বয়স সীমা করেছে ২১ থেকে ২৩ বছর। সম্প্রতি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয় যে ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্পের আওতায় সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর বয়সের নারী-পুরুষেরা চার বছরের জন্য সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীতে চাকরি পাবেন। তাদের মূলত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ সময় তাদের প্রতি মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার রুপি বেতন এবং ৪ বছর পর ১১ থেকে ১২ লাখ রুপি এককালীন অর্থ দেওয়া হবে। কিন্তু ২৫ শতাংশের বেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণের চাকরি স্থায়ী করা হবে না।

#WATCH | Bihar: Protesting against #AgnipathRecruitmentScheme, agitators vandalise Lakhminia Railway Station and block railway tracks here. pic.twitter.com/H7BHAm8UIg