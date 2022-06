অগ্নিপথ নিয়ে বিক্ষোভ: রাত ৮টা পর্যন্ত বিহারে ট্রেন চলাচল বন্ধ

অগ্নিপথ প্রকল্প ঘিরে বিক্ষোভের জেরে রোববার বিহার রাজ্যে ভোর ৪ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল। শনিবার (১৮ জুন) রাতে এ তথ্য জানিয়েছেন পূর্ব-মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ কর্মকর্তা বীরেন্দ্র কুমার।

তিনি জানান, শনিবার পূর্ব-মধ্য রেলে দিনের বেলা কোনো ট্রেন চলেনি। রাত ৮টার পর ট্রেন চলে। একই নিয়মে রোববারেও ট্রেন চলাচল করবে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রকল্প অগ্নিপথের বিরোধিতায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ শনিবারও কমার লক্ষণ ছিল না। সেকারণে রাস্তার মোড়ে মোড়ে মোতায়েন রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা।

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে আপত্তি জানিয়ে পথে নেমেছেন বহু তরুণ। বৃহস্পতিবার থেকে আগুন জ্বলছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বিহারেই বিভিন্ন স্টেশনে ভাঙচুর, আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। রেল সূত্র বলছে, শনিবার দেশজুড়ে ৩৫০টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

বিক্ষোভের জেরে সরকার নিয়োগে বয়স সীমা করেছে ২১ থেকে ২৩ বছর। সম্প্রতি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয় যে ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্পের আওতায় সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর বয়সের নারী-পুরুষেরা চার বছরের জন্য সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীতে চাকরি পাবেন। তাদের মূলত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ সময় তাদের প্রতি মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার রুপি বেতন এবং ৪ বছর পর ১১ থেকে ১২ লাখ রুপি এককালীন অর্থ দেওয়া হবে। কিন্তু ২৫ শতাংশের বেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণের চাকরি স্থায়ী করা হবে না। সরকারের এ ঘোষণা আসার পর প্রকল্পের বিরোধিতা করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়।

#WATCH | Telangana: Secunderabad railway station vandalised and a train set ablaze by agitators who are protesting against #AgnipathRecruitmentScheme. pic.twitter.com/2llzyfT4XG