মাঝআকাশে পাখির ডানার ঝাপটায় প্লেনে আগুন

মাঝআকাশে পাখির ডানার ঝাপটায় একটি প্লেনে আগুন লেগেছে। দিল্লিগামী স্পাইস জেটের একটি ফ্লাইটে রোববার আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এতে বড় ধরনের বিপত্তি ঘটতে পারতো।

কিন্তু অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ওই প্লেনের যাত্রীরা। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়। প্লেনটি নিরাপদেই পাটনায় অবতরণ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে, পাটনার জয়প্রকাশ নারায়ণ বিমানবন্দরের কাছে জরুরি অবতরণ করে প্লেনটি।

একটি সূত্র জানিয়েছে, উড্ডয়নের পরপরই এসজি৭২৫ প্লেনটির ডানায় প্রথমে আগুন লাগতে দেখা যায়। তারপরেই বিমানবন্দরে খবর দেওয়া হয়। সে সময় বিমানে ১৮৫ জন যাত্রী ছিলেন। সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

#WATCH Delhi bound SpiceJet flight returns to Patna airport after reporting technical glitch which prompted fire in the aircraft; All passengers safely rescued pic.twitter.com/Vvsvq5yeVJ