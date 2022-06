চারদিকে বন্যার পানি, গামলায় করে নবজাতককে রাস্তা পারাপার

বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের আসাম রাজ্য। চারদিকে থই থই করছে পানি। এমন পরিস্থিতিতে দেখা গেলো এক ভিন্ন চিত্র। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে যে, এক ব্যক্তি তার নবজাতককে একটি গামলায় করে কোলের মধ্যে নিয়ে জলমগ্ন রাস্তা পার হচ্ছেন।

শিলচরের কোমর পর্যন্ত জল ওই ব্যক্তির মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিতে পারেনি। ভিডিওটি টুইটারে শেয়ার করার পর অনেকেই নানাভাবে ইতিবাচক মন্তব্য করছেন।

বন্যার মতো দুর্যোগের কারণে কষ্টে থাকলেও এই শিশুটি স্বজনদের মাঝে এনে দিয়েছে বাড়তি হাসি আনন্দ।

Heartwarming picture from Silchar Floods!

This video of a father crossing the waters with his newborn baby in Silchar reminds of Vasudeva crossing river Yamuna taking newborn Bhagwan Krishna over his head!

Everyday is Father’s Day!@narendramodi @himantabiswa @drrajdeeproy pic.twitter.com/1PEfaiCxA5