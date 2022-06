রাস্তায় পড়ে বাইকারের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা, বাঁচালো ক্যামেরা

স্কুটারের পেছনে এক নারীকে বসিয়ে দ্রুত এগোচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। হঠাৎ ফাঁকা রাস্তার মধ্যেই পড়ে যান তারা। গুরুতর আঘাত না লাগায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন সেই নারী আর তারপরই তেড়ে যান পেছনে থাকা এক বাইকারের দিকে। অভিযোগ, ওই বাইকার নাকি তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছেন। অথচ স্কুটার পড়ে যাওয়ার সময় পেছনের মোটরসাইকেলটি ধারেকাছেও ছিল না।

এই পুরো ঘটনাটি ধরা পড়েছে পেছনের বাইকারের সঙ্গে থাকা বডি ক্যামেরায়। কার্যত, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ক্যামেরাটি। সম্প্রতি ভারতে ঘটে যাওয়া এ ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে।

বাইকারের বডিক্যামে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায়, স্কুটারটি রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ পড়ে যায়। তা দেখে পেছনের মোটরসাইকেলটিও দাঁড়িয়ে পড়ে। আঘাত গুরুতর না হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান স্কুটারে বসা সেই নারী।

তিনি ভেবেছিলেন, পেছনের মোটরসাইকেল তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। এ জন্য ওই বাইকারের দিকে তেড়ে যান এবং ঝগড়া শুরু করেন।

এসময় বাইকার বলেন, তিনি নির্দোষ এর প্রমাণ রয়েছে তার কাছে। তবুও বকাবকি চালিয়ে যান সেই নারী। তার দাবি, ধাক্কা না দিলে স্কুটার কি একা একাই পড়ে গেলো?

