স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল বাচ্চা হাতিটি, প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচালো মা

সন্তানকে আগলে রাখেন মা। মা-সন্তানের ভালবাসা চিরন্তন। নিজের জীবনকে বাজি রেখেও সন্তানকে রক্ষা করেন মায়েই। পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যে এ যেন অনন্য এক মায়ার বন্ধন। সম্প্রতি একটি ভিডিওতে সেই ভালবাসার ধরন প্রকাশ পেয়েছে একটি হাতি ও তার বাচ্চার মধ্যে।

ওই ভিডিওতে দেখা যায় যে, খরস্রোতা নদী পার হচ্ছিল হাতির দল। হঠাৎই একটি বাচ্চা হাতি পানির স্রোতে ভেসে যেতে থাকে। অগত্যা মা হাতিটি প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করেন তার বাচ্চাটিকে বাঁচানোর জন্য। অবশেষে রক্ষা পায় বাচ্চা হাতিটি। পরে তারা হাতির পালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

ভারতীয় বন কর্মকর্তা পারভীন কাসওয়ান ওই ভিডিওটি শেয়ার করেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। নর্থবেঙ্গলের নাগরাকাটার কাছে ভিডিওটি করা হয়েছে। টুইটারে ভিডিওটি শেয়ার করার পর ৩২ হাজারের বেশি মানুষ দেখেছেন সেটি এবং লাইক পড়েছে ১৮ হাজারের বেশি।

Mother elephant saving calf from drowning is the best thing you watch today. Video was shot near Nagrakata in North Bengal. Via WA. pic.twitter.com/aHO07AiUA5