মোদীর দিকে ছুটে গেলেন বাইডেন!

জার্মানিতে শুরু হয়েছে জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোর সম্মেলন। সদস্য দেশগুলোর পাশাপাশি বেশ কিছু দেশের আমন্ত্রিত সরকার প্রধানরাও এতে অংশ নিয়েছেন। সম্মেলনে তারা একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এ সম্পর্কিত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, অন্যান্যদের মতো মোদী কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে কথা বলছেন। এসময় মোদীকে খুঁজতে থাকেন বাইডেন। এক পর্যায়ে পেছন থেকে মোদীর কাঁধে হাত দিয়ে ডাক দেন বাইডেন।

এরপর পেছনে ফিরে বাইডেনকে দেখতে পান মোদী। তারপর আগ্রহ নিয়ে দুই রাষ্ট্র প্রধান একে অপরের সঙ্গে হাত মেলান। পরে দুইজনকে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখা যায়।

ভিডিওটি ভারতে দ্রুত ছড়ি পড়ে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে অনেকে লিখেছেন, ভারত বিশ্বের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বলা হচ্ছে, করোনা মহামারি থেকে যুদ্ধ, সব জায়গায় ভারতের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে।

#NewsAlert | US President Joe Biden walked up to Prime Minister Narendra Modi to greet him ahead of the G7 Summit at Schloss Elmau in Germany.



(ANI) pic.twitter.com/2DdqAUcu0U