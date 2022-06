ইউক্রেনে শপিংমলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, বহু হতাহতের শঙ্কা

ইউক্রেনের মধ্যাঞ্চলীয় শহর ক্রেমেনচুকে একটি জনাকীর্ণ শপিংমলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এতে বহু লোক হতাহত হয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির দাবি, হামলার সময় শপিংমলের ভেতর এক হাজারের বেশি লোক ছিল।

ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে এ হামলায় অন্তত দুইজন নিহত এবং ২০ জন আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির শেয়ার করা ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, একটি বিশাল ভবনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ও তা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হচ্ছে। ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বহু মানুষ।

Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'



“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.



Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD