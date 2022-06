জর্ডানে বিষাক্ত গ্যাস লিকেজে ১২ জনের মৃত্যু

জর্ডানের দক্ষিণাঞ্চলের বন্দরনগরী আকাবায় একটি ট্যাংকার থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিকেজ হয়ে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ২৫০ জন। স্থানীয় সময় সোমবার (২৭ জুন) এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এএফপির তথ্য বলছে, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ট্যাংকারে করে বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস নিয়ে যাওয়ার সময় তা ক্রেন থেকে পড়ে জাহাজের ডেকে আছড়ে পড়ে লিকেজ হয়। এরপর গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে।

দেশটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জিবুতিতে রপ্তানি করা ২৫ টন ক্লোরিন গ্যাস ভর্তি একটি ট্যাংক পরিবহনের সময় ক্রেন থেকে পড়ে লিকেজ হয়ে যায় এবং গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের টুইটার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখানো হয়েছে যে একটি স্টোরেজ ট্যাংক একটি ক্রেন থেকে জাহাজের ডেকে আছড়ে পড়ছে। এরপর হলুদ রঙের গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

At least 10 people have died and more than 250 injured after a toxic gas leak at Aqaba Port in Jordan. pic.twitter.com/kjTDaPkelw