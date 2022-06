‘স্বর্ণের চেইন’ নিয়ে পালাচ্ছে পিঁপড়ার দল!

ছোট্ট ছোট্ট পিঁপড়া বড় বড় চিনির দানা কিংবা অন্য কোনো খাবার মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে, এমন দৃশ্য হয়তো আমরা সবাই দেখেছি! কিন্তু কখনো দেখেছেন কি, পিঁপড়ারা স্বর্ণের চেইন নিয়ে পালাচ্ছে? না দেখারই কথা! কিন্তু তেমনই একটি দুর্লভ দৃশ্য সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

টুইটারে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের (আইএফএস) কর্মকর্তা সুশান্ত নন্দের শেয়ার করা ওই ভিডিওতে দেখা যায়, একদল পিঁপড়া পাথরের ওপর দিয়ে সোনালী রঙের একটি চেইন নিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্রপ্রাণী পিঁপড়া সাধারণত খাবারের সন্ধানেই বের হয়। মৃত পোকামাকড় থেকে শুরু করে কখনো কখনো গাছের পাতা নিয়ে গর্তে ঢুকে পড়তে দেখা যায় তাদের। কারণ ওগুলোই পিঁপড়াদের খাবার। কিন্তু ধাতব চেইন কেন? এটি দিয়ে তারা কী করবে? ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরে এমনই সব মজার মজার মন্তব্য ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

Tiny gold smugglers

The question is,under which section of IPC they can be booked? pic.twitter.com/IAtUYSnWpv