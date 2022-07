২০ ফুট উঁচু গাছে উঠে বানরের বাচ্চা শিকার চিতাবাঘের

সরু একটি গাছের মগডালে চড়ে বসে আছে চিতাবাঘ। তার ঠিক কয়েক হাত দূরেই অন্য একটি গাছের মগডালে বানরের বাচ্চা। অনেক ক্ষণ ধরেই বাচ্চাটিকে শিকারের চেষ্টা করছিল চিতাবাঘটি। কিন্তু এগাছ ওগাছ লাফিয়ে নিজেকে বাঁচাচ্ছিল বাচ্চা বানরটি।

চিতাবাঘও নাছোড়। বাচ্চাটি ‘ঘোল’ খাওয়ালেও সহজে দমেনি। শেষমেশ ধরতে গাছের মগডালে চড়ে বসলো চিতাবাঘ। প্রায় ২০ ফুট উঁচু গাছের মগডালে পৌঁছে পাশের গাছের মগডালে বসে থাকা শিকারের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল। সুযোগ বুঝে শিকার লক্ষ্য করে পাশের গাছে লম্বা একটা লাফ দিল বাঘটি। শিকারকে নিয়েই আছড়ে পড়ল মাটিতে। এত উঁচু থেকে মাটিতে পড়েও কোনো আঘাত লাগেনি চিতাবাঘের। শুধু তাই-ই নয়, শিকারকে কিন্তু হাতছাড়াও করেনি সেটি।

ভারতের মধ্যপ্রদেশের পান্না বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্রে এমনই বিরল দৃশ্য ধরা পড়েছে। বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র থেকে এরকম একটি ভিডিওটি শেয়ার করা হয়েছে।

1/n

A rare sight @pannatigerreserve. A leopard can be seen hunting a baby monkey by jumping on the tree. pic.twitter.com/utT4h58uuF