মা-বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে ইসরায়েলি পুলিশ, ক্রমাগত কাঁদছে ২ শিশু

ফিলিস্তিনি এক দম্পতিকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। আর গাড়ির ভেতর ক্রমাগত কেঁদেই চলেছে দুই শিশু। সম্প্রতি এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ওই শিশুদের বাবা-মা অনুমতি ছাড়া জেরুজালেমে প্রবেশ করেছেন এমন অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর শিশু দুটি গাড়ির মধ্যে অনেকটা সময় ধরে একাই ছিল।

তুরস্কের প্রচারমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ডের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ওই দুই শিশুর মধ্যে এক নবজাতকও ছিল। গাড়ির ভেতরে ওই শিশুদের একা ফেলে রেখে তাদের বাবা-মাকে ধরে নিয়ে যায় ইসরায়েলি পুলিশ।

ভিডিওতে দেখা গেছে, শিশু দুটি কেঁদেই চলেছে। এক ব্যক্তি ওই ঘটনা ভিডিও করেন। তাকে বলতে শোনা গেছে, আল্লাহ সাক্ষী। এরপরেই তিনি গাড়ির দরজা খোলেন।

Israeli police arrested Palestinian parents and left their children, including an infant, in the car alone, according to local media and witnesses.



